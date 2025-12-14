Байерн (Мюнхен) не мисли да намалява темпото

Байерн (Мюнхен) ще приеме Майнц 05 в мач от Бундеслигата, който ще се изиграе на 14 декември 2025 г. Срещата е с начален час 18:30 и ще се проведе на стадион "Алианц Арена". Двубоят ще бъде ръководен от съдията Робин Браун, който ще следи за спазването на правилата в този сблъсък между лидера и последния в класирането.

Байерн (Мюнхен) доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с впечатляващите 37 точки от 13 изиграни мача. Баварците имат невероятна голова разлика от 49 вкарани и само 9 допуснати гола, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната им защита. Възпитаниците на Венсан Компани са се запътили към поредната си титла и нямат никакво намерение да намаляват темпото, още повече че срещу тях е един от най-слабите отбори в първенството.

От друга страна, Майнц 05 се намира в тежка ситуация, заемайки последното 18-то място с едва 6 точки от същия брой мачове. Гостите са отбелязали само 11 гола и са допуснали 24, което обяснява позицията им в зоната на изпадащите.

Байерн (Мюнхен) демонстрира отлична форма в последните си пет мача, с четири победи и само една загуба. Баварците победиха Спортинг (Лисабон) с 3:1 в Шампионска лига (на 09.12.2025), разгромиха Щутгарт като гост с 5:0 в Бундеслига (на 06.12.2025), надделяха над Унион (Берлин) с 3:2 в Купата на Германия (на 03.12.2025) и се наложиха над Санкт Паули с 3:1 в Бундеслига (на 29.11.2025). Единствената им загуба дойде срещу Арсенал с 1:3 в Шампионска лига (на 26.11.2025).

Майнц 05 е в значително по-лоша форма с две равенства и три загуби в последните си пет мача. Отборът завърши 1:1 с Лех (Познан) в Лига на конференциите (на 11.12.2025), загуби от Борусия (Мьонхенгладбах) с 0:1 в Бундеслига (на 05.12.2025), претърпя тежко поражение от Фрайбург с 0:4 (на 30.11.2025), загуби от Университатя (Крайова) с 0:1 в Лига на конференциите (на 27.11.2025) и завърши наравно 1:1 с Хофенхайм (на 21.11.2025). Лошите резултати на тима доведоха и до треньорска смяна, като Урс Фишер замени Бо Хенриксен.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Байерн (Мюнхен) има категорично предимство с четири победи срещу една за Майнц 05. Последната среща между тях се състоя на 26 април 2025 г., когато баварците се наложиха с 3:0 в мач от Бундеслига. Преди това, на 14 декември 2024 г., Майнц 05 изненада с победа с 2:1 на собствен терен. В мач от Купата на Германия на 30 октомври 2024 г., Байерн разгроми Майнц с 4:0. Особено впечатляваща беше победата на Байерн с 8:1 на 9 март 2024 г. в Бундеслига, а на 21 октомври 2023 г. баварците отново победиха с 3:1. Историята показва, че Байерн има значително превъзходство в директните двубои, особено когато играе като домакин.