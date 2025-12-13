Сейнт Луис победи Чикаго в среща от редовния сезон в НХЛ

Вратарят Джоел Хофър направи 27 спасявания за победата на Сейнт Луис с 3:2 срещу гостуващия Чикаго в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Логан Мелу и Мат Лъф отбелязаха първите си голове в екипа на Блус, Джъстин Фолк също се разписа, а Робърт Томас се отчете с две асистенции.

Сейнт Луис отново стъпи на победния път, след като загуби предишните си два мача с общ резултат 4:12.

Андре Бураковски записа гол и асистенция, а Уайът Кайзер също вкара за Блекхоукс.

Дилън Гюнтер отбеляза ключовия гол при числено предимство в 12:55 минута, с който Юта поведе с 3:2 и стигна до успех с 5:3 срещу Сиатъл в Солт Лейк Сити.

Резултати от НХЛ

Ник Шмалц отбеляза гол и направи две асистенции, Кайлер Ямамото се разписа срещу бившия си отбор, а Джей Джей Петерка и Лоусън Круз добавиха голове за тима на Юта Мамут, който прекъсна серията си от три загуби. Вратарят Карел Веймелка направи 32 спасявания.

Мейсън Марчмънт се разписа два пъти, а Бен Майърс също отбеляза за Сиатъл, който загуби за седми път в последните си осем мача

Снимки: Gettyimages