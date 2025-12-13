Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Валиева с два тройни скока в шоу програма на Татяна Навка

Валиева с два тройни скока в шоу програма на Татяна Навка

  • 13 дек 2025 | 01:20
  • 63
  • 0


Камила Валиева изпълни троен флип и тулуп, както и двоен аксел в шоуто на Татяна Навка „Лешникотрошачката“, съобщава ТАСС.

Шоуто, което е с нов формат, се проведе в петък на "Арена Навка“. Валиева играе ролята на Кралицата на плъховете, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов са съответно Мари и Лешникотрошачката. Максим Ковтун е в ролята на брата на Мари - Фриц, а Татяна Навка и Петър Чернишев играят родителите на Мари и Фриц.

19-годишната Валиева реши да поднови кариерата си, след като изтърпя наказание за нарушение на антидопинговите правила. Тя получи официално разрешение да започне тренировки на 25 октомври. Тя ще се подготвя в Академията на Татяна Навка под ръководството на Светлана Соколовская.

