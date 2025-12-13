Популярни
Резултати от НХЛ

  • 13 дек 2025 | 07:42
Резултати от НХЛ

В ранните часове на 13-ти декември се изиграха само два нови мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Сент Луис Блус - Чикаго Блекхоукс 3:2 (2:1 1:0 0:1)

Юта Мамът - Сиатъл Кракен 5:3 (0:0 2:1 3:2)

В рамките на това денонощие ще се изиграят още четири срещи, като най-ранната от тях стартира в 19:30 часа българско време, а след полунощ ще има богата програма от други девет двубоя, започващи в диапазона между 2:00 и 5:00 часа.

