Ванкувър продаде капитана си на Минесота в изгодна сделка

Националната хокейна лига официално обяви голяма размяна между Ванкувър Канъкс и Минесота Уайлд.

В резултат на сделката, защитникът и капитан на Ванкувър Куин Хюз ще продължи кариерата си с Уайлд. В замяна Канъкс получиха няколко актива: защитника Зив Буюм, нападателя Марко Роси, Лиъм Егрен и избор от първия кръг на драфта на НХЛ през 2026 г.

Хюз има 432 точки (61 гола и 371 асистенции) в 459 мача в кариерата си в НХЛ. В настоящия редовен сезон 26-годишният защитник има 23 точки (2 гола, 21 асистенции) в 26 мача.

