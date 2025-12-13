Доналд Тръмп прие в Белия дом легендарните герои от "Чудото на леда"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие членовете на националния отбор по хокей на лед, който спечели златния медал на Зимните олимпийски игри през 1980 г. в Лейк Плесид в събитие, известно като „Чудото на леда“. Американският отбор, съставен от аматьори и колежански играчи, шокира фаворитите от СССР и след това спечели златото с победа над Финландия.

President Donald Trump honors the 1980 "Miracle on Ice" U.S. Men's Hockey team. 🇺🇸🏒



During the height of the Cold War, the Americans fielded a roster with no Olympic or professional experience and defied overwhelming odds by defeating the dominant USSR. pic.twitter.com/8lo37sBTwT — The White House (@WhiteHouse) December 12, 2025

Тръмп прие играчите в Белия дом и подписа законопроект за присъждането им на златни медали на Конгреса.

“Това беше един от най-големите моменти, които съм виждал в спорта. А аз харесвам спорта. Това са мъжете, които ни дадоха една от най-славните спортни победи на всички времена“, каза Тръмп.

“Нарича се “Чудото на леда“ и предполагам, че беше точно такова.“

Присъстващите членове на отбора носеха каубойски шапки, с които дефилираха и на церемонията по откриването на Игрите преди 45 години.

Снимки: Gettyimages