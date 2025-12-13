Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Доналд Тръмп прие в Белия дом легендарните герои от "Чудото на леда"

Доналд Тръмп прие в Белия дом легендарните герои от "Чудото на леда"

  • 13 дек 2025 | 12:57
  • 271
  • 1
Доналд Тръмп прие в Белия дом легендарните герои от "Чудото на леда"
13 дек 2025 | 12:57

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие членовете на националния отбор по хокей на лед, който спечели златния медал на Зимните олимпийски игри през 1980 г. в Лейк Плесид в събитие, известно като „Чудото на леда“. Американският отбор, съставен от аматьори и колежански играчи, шокира фаворитите от СССР и след това спечели златото с победа над Финландия.

Тръмп прие играчите в Белия дом и подписа законопроект за присъждането им на златни медали на Конгреса.

“Това беше един от най-големите моменти, които съм виждал в спорта. А аз харесвам спорта. Това са мъжете, които ни дадоха една от най-славните спортни победи на всички времена“, каза Тръмп.

“Нарича се “Чудото на леда“ и предполагам, че беше точно такова.“

Присъстващите членове на отбора носеха каубойски шапки, с които дефилираха и на церемонията по откриването на Игрите преди 45 години.

Снимки: Gettyimages

