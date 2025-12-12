Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

  • 12 дек 2025 | 21:20
  • 185
  • 0

Нико Розберг разкри размера на значителната глоба, която е трябвало да плати на Мерцедес след прословутия си сблъсък със съотборника си Люис Хамилтън през 2016 година, когато Нико стана световен шампион.

По време на Гран при на Испания двамата пилоти, превърнали се в яростни съперници, окупираха първа редица на стартовата решетка, като Хамилтън бе на полпозишън. По-слабият старт на британеца обаче позволи на Розберг да го изпревари по пътя към първия завой.

Верстапен настига Хамилтън по интересни показатели
Верстапен настига Хамилтън по интересни показатели

При излизането от трети завой Розберг е избрал грешен режим на мощност на двигателя си. Това означава, че задвижващата му система е събирала енергия, вместо да я използва, което позволи на Хамилтън да атакува от вътрешната страна преди завой номер четири.

Розберг затвори вътрешната траектория и двамата се сблъскаха – поредният епизод от ожесточената им вражда. И двамата пилоти отпаднаха на мястото на инцидента, а Макс Верстапен постигна изненадваща победа в дебюта си за Ред Бул.

След инцидентите им на Гран при на Белгия през 2014 г. и в Австрия през 2016 г., сблъсъкът в Испания е единственият случай по време на съвместния им престой в отбора, в който и Розберг, и Хамилтън отпадат след контакт. Световният шампион за 2016 г. разкри за огромната глоба, която и двамата са били принудени да платят.

„В договора ми с тима се казваше, че ако някога се ударим като съотборници, си поделяме сметката 50 на 50 - заяви Розберг пред Sky Sports F1. - Разделихме си сметката от Барселона."

Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1
Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

Германецът потвърди, че неговият дял от общата сума е бил „триста и шестдесет хиляди“, което означава, че общата стойност на щетите, след като е добавен и делът на Хамилтън, е възлизала на 720 000 евро.

Розберг лаконично определи ситуацията като „болезнена“.

Стюардите определиха инцидента като "състезателен инцидент". Шефът на отбора Тото Волф пък обясни, че така се е получило "освобождаване на напрежението", натрупано през последните състезания на сезон 2015 и началото на 2016, включително и прословутата размяна на механици между двата гаража.

Щайнер: Безгрешен Верстапен ще е ужасяващ
Щайнер: Безгрешен Верстапен ще е ужасяващ
 Формула 1 с интересно ограничение за теста в Барселона
Формула 1 с интересно ограничение за теста в Барселона
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Всички отбори подписаха новото споразумение „Конкорд“

Всички отбори подписаха новото споразумение „Конкорд“

  • 12 дек 2025 | 18:31
  • 874
  • 1
Себастиан Фетел: Успехите на Ред Бул нямаше да се случат без Хелмут Марко

Себастиан Фетел: Успехите на Ред Бул нямаше да се случат без Хелмут Марко

  • 12 дек 2025 | 18:20
  • 922
  • 0
Рованпера ще стартира в Супер Формула без тестове?

Рованпера ще стартира в Супер Формула без тестове?

  • 12 дек 2025 | 17:51
  • 482
  • 0
Формула 1 с интересно ограничение за теста в Барселона

Формула 1 с интересно ограничение за теста в Барселона

  • 12 дек 2025 | 17:24
  • 1410
  • 0
Никола Цолов записа 8-о време в последния ден на тестовете

Никола Цолов записа 8-о време в последния ден на тестовете

  • 12 дек 2025 | 16:53
  • 4975
  • 1
Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен

Стела: Да не забравяме, че ние спряхме доминацията на Верстапен

  • 12 дек 2025 | 16:11
  • 1274
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

  • 12 дек 2025 | 19:22
  • 26436
  • 77
Разговорът между Слот и Салах даде резултат

Разговорът между Слот и Салах даде резултат

  • 12 дек 2025 | 20:01
  • 14731
  • 10
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 31126
  • 82
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 43917
  • 87
Везенков и Олимпиакос гонят девета победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос гонят девета победа в Евролигата

  • 12 дек 2025 | 21:30
  • 2353
  • 1
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 16446
  • 22