Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

Нико Розберг разкри размера на значителната глоба, която е трябвало да плати на Мерцедес след прословутия си сблъсък със съотборника си Люис Хамилтън през 2016 година, когато Нико стана световен шампион.
По време на Гран при на Испания двамата пилоти, превърнали се в яростни съперници, окупираха първа редица на стартовата решетка, като Хамилтън бе на полпозишън. По-слабият старт на британеца обаче позволи на Розберг да го изпревари по пътя към първия завой.
При излизането от трети завой Розберг е избрал грешен режим на мощност на двигателя си. Това означава, че задвижващата му система е събирала енергия, вместо да я използва, което позволи на Хамилтън да атакува от вътрешната страна преди завой номер четири.
Розберг затвори вътрешната траектория и двамата се сблъскаха – поредният епизод от ожесточената им вражда. И двамата пилоти отпаднаха на мястото на инцидента, а Макс Верстапен постигна изненадваща победа в дебюта си за Ред Бул.
След инцидентите им на Гран при на Белгия през 2014 г. и в Австрия през 2016 г., сблъсъкът в Испания е единственият случай по време на съвместния им престой в отбора, в който и Розберг, и Хамилтън отпадат след контакт. Световният шампион за 2016 г. разкри за огромната глоба, която и двамата са били принудени да платят.
„В договора ми с тима се казваше, че ако някога се ударим като съотборници, си поделяме сметката 50 на 50 - заяви Розберг пред Sky Sports F1. - Разделихме си сметката от Барселона."
Германецът потвърди, че неговият дял от общата сума е бил „триста и шестдесет хиляди“, което означава, че общата стойност на щетите, след като е добавен и делът на Хамилтън, е възлизала на 720 000 евро.
Розберг лаконично определи ситуацията като „болезнена“.
Стюардите определиха инцидента като "състезателен инцидент". Шефът на отбора Тото Волф пък обясни, че така се е получило "освобождаване на напрежението", натрупано през последните състезания на сезон 2015 и началото на 2016, включително и прословутата размяна на механици между двата гаража.
Снимки: Gettyimages