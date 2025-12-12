Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

Нико Розберг разкри размера на значителната глоба, която е трябвало да плати на Мерцедес след прословутия си сблъсък със съотборника си Люис Хамилтън през 2016 година, когато Нико стана световен шампион.

По време на Гран при на Испания двамата пилоти, превърнали се в яростни съперници, окупираха първа редица на стартовата решетка, като Хамилтън бе на полпозишън. По-слабият старт на британеца обаче позволи на Розберг да го изпревари по пътя към първия завой.

Lewis Hamilton and Nico Rosberg crash out in Spain



Spanish GP - 2016#F1 pic.twitter.com/bRX6k1xaLx — F1 History (@TodayF1History) January 19, 2024

При излизането от трети завой Розберг е избрал грешен режим на мощност на двигателя си. Това означава, че задвижващата му система е събирала енергия, вместо да я използва, което позволи на Хамилтън да атакува от вътрешната страна преди завой номер четири.

Розберг затвори вътрешната траектория и двамата се сблъскаха – поредният епизод от ожесточената им вражда. И двамата пилоти отпаднаха на мястото на инцидента, а Макс Верстапен постигна изненадваща победа в дебюта си за Ред Бул.

Spain 2016 🇪🇸



rosberg accidentally pressed the wrong button, invites hamilton to attack. rosberg moves over to defend before hamilton even attacks, who goes onto the grass and kamikazes both. yeah this is his fault



Cat 1 (4) pic.twitter.com/Je11y2UXu1 — loshi ¹⁶ (@formuloshi) January 2, 2025

След инцидентите им на Гран при на Белгия през 2014 г. и в Австрия през 2016 г., сблъсъкът в Испания е единственият случай по време на съвместния им престой в отбора, в който и Розберг, и Хамилтън отпадат след контакт. Световният шампион за 2016 г. разкри за огромната глоба, която и двамата са били принудени да платят.

„В договора ми с тима се казваше, че ако някога се ударим като съотборници, си поделяме сметката 50 на 50 - заяви Розберг пред Sky Sports F1. - Разделихме си сметката от Барселона."

Nico Rosberg on his crash with Lewis Hamilton in Spain in 2016:



"We had to sign a contract that from now on, if we crashed and no matter whose fault it was, we would pay for the damage."



"I remember how much I had to pay: that was 360,000 pounds, which I payed for one of these… pic.twitter.com/6On7MtgfNe — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) April 24, 2024

Германецът потвърди, че неговият дял от общата сума е бил „триста и шестдесет хиляди“, което означава, че общата стойност на щетите, след като е добавен и делът на Хамилтън, е възлизала на 720 000 евро.

Розберг лаконично определи ситуацията като „болезнена“.

Стюардите определиха инцидента като "състезателен инцидент". Шефът на отбора Тото Волф пък обясни, че така се е получило "освобождаване на напрежението", натрупано през последните състезания на сезон 2015 и началото на 2016, включително и прословутата размяна на механици между двата гаража.

Снимки: Gettyimages