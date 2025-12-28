"Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобарт

Яхтата „Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобарт, след като успя да удържи решителното предизвикателство на SHK Scallywag 100 и шампиона „ЛоуКънект“ в последните финални дистатнции.

Супермаксито „Мастър Лок Команч“ пристигна на финалната линия близо до Конститюшън Док в Хобарт малко след 18:00 часа местно време в неделя с резултат от два дни, пет часа, 3 минути и 36 секунди, доста зад рекорда, поставен през 2017-а година.

„Команч“ изненадващо започнаха добре, показвайки чудесна адаптация в бурните води на залива на Сидни и излизането в открито море. И макар за кратко изпуснаха преднината си по-рано в неделя, екипажът успя да навакса и не само да си върне лидерската позиция, но и да увеличи аванса си до края на деня. Те реагираха с бързо преминаване нагоре по река Деруент, за да запечатат петата си титла в 80-ото издание на яхтеното състезание от Сидни до Хобарт и първа от 2022-а година насам. Победата бележи успешно завръщане за капитаните Мат Алън и Джеймс Майо, след като състезанието им през 2024-а приключи рано с повредено основно платно.

„Имахме голяма преднина по време на състезанието. Тя се изпари тази сутрин и на практика трябваше да рестартираме“, каза Алън пред репортерите на Конститюшън Док след края на гонката. „Никога не сме виждали нещо подобно в състезанието от Сидни до Хобарт, където всички лодки бяха толкова близо една до друга, всъщност на втория ден изобщо не бешще ясно кой къде ще завърши“.

Миналогодишните шампиони – яхтата „ЛоуКънект“ имаха проблеми. Екипажът беше принуден да се бори със счупен грот-шкот и скъсано въже холиярд за вдигане на платната по-рано в състезанието, но успя да поправи и двата проблема и да остане в преследването, като в крайна сметка завърши на второ място. В момента Scallywag изостава от Lucky 88, член на Нюйоркския яхтен клуб, воден от Брайън Ерхарт, на трето място.

За няколко часа в неделя състезанието имаше трети лидер и първи от самия му старт, когато същата тази хонконгска яхта Scallywag 100, управлявана от Дейвид Уит, поведе. Това се случи в момент, когато и трите екипажа достигнаха бреговата линия на Тасмания рано в неделя. Но „Команч“ си върнаха контрола и след това увеличаваха преднината си.