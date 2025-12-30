Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Откриха тялото на триатлонистка, разкъсана от акула

Откриха тялото на триатлонистка, разкъсана от акула

  • 30 дек 2025 | 18:42
  • 852
  • 0
Откриха тялото на триатлонистка, разкъсана от акула

Тялото на изчезналата калифорнийска триатлонистка Ерика Фокс беше открито на плаж край Санта Круз, потвърдиха местните власти. По данни на пожарната служба смъртта ѝ е причинена от нападение на акула.

55-годишната Фокс е била в неизвестност от 21 декември, след като е влязла във водата край Ловърс Пойнт, близо до Монтерей, заедно с група от над десет плувци. Тя обаче не се е върнала на брега. Веднага е била започната мащабна издирвателна операция с участието на бреговата охрана на САЩ, пожарникари и местната полиция.

Останките са открити в събота на плажа Дейвънпорт, южно от Санта Круз, и по-късно са идентифицирани от съпруга ѝ Жан-Франсоа Ванройзел и баща ѝ. Според информация на San Francisco Chronicle, очевидец в района е подал сигнал за необичайна активност във водата по време на инцидента.

В неделя семейството, заедно с членове на плувния клуб на Фокс, организира възпоменателен марш по крайбрежието на Ловърс Пойнт в нейна памет.

Наблюденията на големи бели акули край бреговете на Калифорния са сравнително чести, но фаталните инциденти с хора остават изключително редки. Според официални данни, през последните 75 години в региона са регистрирани общо 16 смъртни случая.

btvsport.bg

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Двама мъже са в неизвестност след коледно плуване

Двама мъже са в неизвестност след коледно плуване

  • 30 дек 2025 | 15:39
  • 2094
  • 0
Дарен Кирилов дарява наградите си “Спортист на годината“ и “Плувец №1“ в подкрепа на каузата на Фондация “Александър Русев“

Дарен Кирилов дарява наградите си “Спортист на годината“ и “Плувец №1“ в подкрепа на каузата на Фондация “Александър Русев“

  • 30 дек 2025 | 09:35
  • 924
  • 0
Съмър Макинтош и Тадей Погачар са най-добрите спортисти на годината в анкетата на „Екип“

Съмър Макинтош и Тадей Погачар са най-добрите спортисти на годината в анкетата на „Екип“

  • 29 дек 2025 | 14:42
  • 868
  • 1
"Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобарт

"Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобарт

  • 28 дек 2025 | 12:06
  • 884
  • 0
Яхтата „Лоукънект“ взе ранен аванс в 80-ото издание на ветроходната регата Сидни - Хобарт

Яхтата „Лоукънект“ взе ранен аванс в 80-ото издание на ветроходната регата Сидни - Хобарт

  • 26 дек 2025 | 11:25
  • 580
  • 0
Плувецът Макс Маккъскър: Преминаването в Enhanced Games беше логично решение

Плувецът Макс Маккъскър: Преминаването в Enhanced Games беше логично решение

  • 25 дек 2025 | 11:20
  • 3823
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

  • 30 дек 2025 | 20:01
  • 1858
  • 10
Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

  • 30 дек 2025 | 18:12
  • 8030
  • 12
Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

  • 30 дек 2025 | 17:21
  • 14816
  • 48
Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 26338
  • 36
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 13439
  • 22
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 41025
  • 26