Двама мъже са в неизвестност след коледно плуване

Двама мъже остават в неизвестност след инцидент по време на плуване на Коледа в Budleigh Salterton, потвърдиха от полицията.

Спешните служби са били повикани на плажа в 10:25 ч. на 25 декември, след като група хора са изпаднали в затруднение във водата. Много от тях са били спасени и прегледани от парамедици или откарани в болница като предпазна мярка, но 63-годишният Матю Юпам и друг мъж на около 40 години все още не са открити.

"Днес (25 декември" спешните служби реагираха на един наистина трагичен инцидент в Budleigh Salterton“, заяви детектив-суперинтендант Хейли Костар.

"Мислите ни остават твърдо със семействата и приятелите на двамата мъже, които в момента са в неизвестност, както и с всички, които може да са станали свидетели и да са засегнати от инцидента.“

"Местната общност е видяла значителен брой спешни екипи в района през целия ден, докато течаха мащабни издирвателни дейности. С настъпването на тъмнината голяма част от тези търсения бяха прекратени, като някои полицейски разследвания на сушата продължават и тази вечер.“

"През тази седмица имаше предупреждения за лошо време и редица официални и неофициални плувания вече бяха отменени. Въпреки че за утре няма официални предупреждения, настоятелно призоваваме всеки, който планира да плува в морето на Boxing Day, да не го прави.“

Екипи на бреговата охрана и спасителните лодки на RNLI са участвали в обширни издирвания по бреговата линия и в открито море, които са били прекратени в 17:00 ч. на Коледа. Полицейските разследвания продължават, като на мястото на инцидента все още има полицейско присъствие.

Майк Браун, 60-годишен плувец, който е бил спасен, описва условията като едни от най-лошите, с които се е сблъсквал. Той разказа пред BBC, че е бил спасен от двама местни мъже, които се втурнали във водата с дрехите си: "Тези двама мъже, без никаква грижа за собствената си безопасност, нагазиха, за да ми помогнат. Хванаха ме под ръка и ме извлякоха на сигурно място. Толкова бързо, колкото беше започнало, всичко свърши – бях на плажа и в безопасност.“

Г-н Браун е получил леки наранявания и е бил сниман с кръв от рана на главата. Той сподели, че се надява да намери двамата мъже, за да им благодари лично.

Семейството на Матю Юпам отдаде почит в социалните мрежи, заявявайки: "Съкрушени сме от загубата на нашия обичан член на семейството... който изчезна в коледната сутрин. Матю е дълбоко обичан и ще ни липсва завинаги.“