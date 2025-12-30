Дарен Кирилов дарява наградите си “Спортист на годината“ и “Плувец №1“ в подкрепа на каузата на Фондация “Александър Русев“

Младият български плувец Дарен Кирилов, отличен като “Спортист на годината“ на град Силистра, “Спортист на годината“ на Спортно училище „Дръстър“, както и с приза “Плувец №1“ на Плувен клуб „Доростол“ – Силистра, дарява своите награди на Фондация “Александър Русев“.

Решението на Дарен е дълбоко лично и носи силно символично послание. Той започва плувния си път на едва 2 години и 8 месеца в СК „Триатлон Далян“ – Русе, където Александър Русев – Сашко е треньор по начално обучение на най-малките плувци. Именно той е първият човек, който посреща Дарен в басейна, поставяйки началото на неговото развитие в плуването.

През 2014 г. Александър Русев губи тежката си битка с рака и си отива от този свят, но оставя след себе си кауза, която продължава да живее. Неговата голяма мечта е в Русе да има обособено място за терапия на деца във водата. С течение на времето и нарастващия брой деца с различни дефицити в развитието се заражда идеята за изграждане на водно-рехабилитационен център – такъв, който да предоставя необходимите условия за лечение и терапия на деца и възрастни с увреждания.

В изпълнение на тази мечта баща му – Илиян Русев – Скури, заедно с близки и приятели, създава Фондация „Александър Русев“, която и днес работи активно за развитието на водната рехабилитация и подкрепата на деца със специални потребности.

“Тези награди са резултат от път, започнал още в най-ранна детска възраст. За мен е важно те да имат смисъл и извън личното признание – като подкрепа за деца, които имат нужда от шанс, грижа и надежда“, споделя Дарен Кирилов.

С дарението си младият плувец отдава почит на своя първи треньор и подкрепя кауза, която превръща спорта и водата в средство за лечение, развитие и достоен живот.