  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Марио и Теодора Кирилови гостуват в "Sportal Fight Club"

Марио и Теодора Кирилови гостуват в "Sportal Fight Club"

  • 12 дек 2025 | 17:01
  • 315
  • 0

Опасното кикбокс дуо Марио и Теодора Кирилови гостуваха в "Sportal Fight Club" 10 дни преди предстоящата шампионска битка на Теодора Кирилова.

Състезателката на СК "Армеец" ще стъпи в муай тай двубой, който е планиран за пет рунда по три минути и в него ще бъде заложена световна титла. Кирилова ще се изправи срещу испанката Клаудия Перона - опитна спортистка с битки в европейски и южноамерикански вериги. Срещата ще се проведе на бойната галавечер Maximum Damage на 20-и декември в Стара Загора.

Това ще бъде последно предизвикателство за столичния клуб "Армеец" за годината. През тази година бойците на клуба стъпиха в много професионални кикбокс и аматьорски срещи. В студиото ни главният треньор Марио Кирилов даде своята оценка за представянето на някои от тях като Мартин Копривленски и Даниел Гецов.

Вижте цялото интервю с нокаут тандема, в което гостите ни споделят с Борис Тонев как е преминала подготовката за двубоя с Перона, съвети за развиване на професионална кариера и коментират полемиките в родния кикбокс:

