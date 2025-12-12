Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Арман Царукян с нови два граплинг мача в Русия

Арман Царукян с нови два граплинг мача в Русия

  • 12 дек 2025 | 19:02
  • 332
  • 0

Арман Царукян се завръща към мачовете по граплинг. Звездата на UFC ще мери сили с Шара „Пиратът” Магомедов на 30-ти декември в Hype FC. 

Броени часове по-късно обявиха още един граплинг мач за Царукян. Арменската звезда ще мери сили с Абдулазиз Абдулвахабов, шампион на ACA в лека категория и един от най-добрите бойци в Русия. По-рано тази година Царукян направи 3 граплинг срещи. Арман успя да победи Макашарип Зайнуков, Патрик Фрейре и Бенсън Хендерсън.

Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой
Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

В края на миналия месец Царукян се завърна в клетката на UFC. Той отказа Дан Хукър в във втория рунд на битката им, която оглави UFC Катар.

Победата го затвърди като претендент номер 1 в лека категория на UFC. Царукян е с рекорд 23-3 в ММА и е в серия от 5 поредни победи.

Кой е Абдулазиз Абдулвахабов ?

Абдулазиз Абдулвахабов е 36-годишен чеченец с рекорд 22-2 в ММА и е в серия от 7 поредни победи. Той е дългогодишен шампион в лека категория на ACA и е най-добрият ММА боец в лека категория в Русия. Абдулвахабов губи само от Али Багов в последните си 22 битки в ММА. Той успя да победи Багов 3 пъти в 4-те им битки.Това със сигурност ще бъде най-трудната граплинг среща в кариерата на Царукян.

Източник: mma.bg

