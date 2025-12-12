Андрю Такет с бърза победа в UFC BJJ 4, предизвика Майкъл Чандлър

Три шампионски сблъсъка оглавиха събитието UFC BJJ 4 в Лас Вегас.

Андрю Такет се утвърди като една от най-големите звезди на UFC BJJ с успешна защита на титлата си в полусредна категория в главното събитие на UFC BJJ 4. След победата си той отправи предизвикателство към голямо име от UFC – боеца в лека категория Майкъл Чандлър.

Такет спечели пояса през юни и го защити за първи път месец по-късно, като и двете победи дойдоха чрез събмишън. В четвъртък вечер той отново влезе в залата UFC APEX в Лас Вегас, за да победи с лекота Илайджа Дорси още в първия рунд.

EXTENDING HIS DOMINANCE 🏆



Andrew Tackett retains his welterweight belt tonight!



[ #UFCBJJ4 | LIVE & FREE on YouTube ] pic.twitter.com/2XP66WJ0aH — UFC BJJ (@ufcbjj) December 12, 2025

След обявяването на официалния резултат Такет бе изненадан, когато легендата на UFC Ройс Грейси постави шампионския пояс на кръста му. Тогава той отправи предизвикателство към звезда от UFC за мач през 2026 г.

Братът на Андрю, Уилям Такет, се опита да спечели златото на UFC BJJ в подглавния мач, но не успя да се противопостави на Роналдо Жуниор. Бразилският боец в средна категория атакува Такет с опасна гилотина в началото, но Такет се измъкна и зае доминираща позиция, която удържа през по-голямата част от рунда със стабилен контрол.

Между рундовете треньорът на Жуниор, Андре Галвао, го инструктира да не позволява повече на Такет да прилага „body lock“, което напълно промени хода на срещата.

В края Жуниор опита и „d'arce choke“, но не успя да сломи съпротивата на Такет. Времето изтече, а Жуниор спечели с едностранно съдийско решение, като двама от съдиите отсъдиха 30-24.

В ранната част на събитието бившият шампион на UFC в тежка категория Франк Мир беше в ъгъла на дъщеря си Бела Мир. В противоположния край на татамито пък беше бившият тюлен от военноморските сили и черен колан по жиу-жицу Джоко Уилинк, който беше треньор на своята дъщеря Рана Уилинк.

22-годишната Мир, която вече има баланс 4-0 в професионалния ММА с три събмишъна, атакува с „d'arce choke“ секунди след началото. Уилинк отговори с опит за гилотина, след което трябваше да се защитава от „arm-triangle choke“. Във втория рунд тя заплаши с „armbar“ и ключ на крака. Мир показа отлична защита срещу атаките към краката и имаше позиционен контрол през по-голямата част от мача. След изтичането на времето в третия рунд Мир бе обявена за победител с мнозинство на съдиите.

В откриващия мач на UFC BJJ 4 ветеранът от UFC Жусиер Формига беше близо до това да накара Лукас Пинейро да се предаде във втория рунд на техния сблъсък в категория „петел“, но в крайна сметка спечели дебютния си мач със съдийско решение.