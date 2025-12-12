Коло Туре замени Пеп: Отборът се развива, играем същият футбол, както и преди

Асистентът на Джосеп Гуардиола - Коло Туре застана пред медиите в петък, за да отговаря на журналистически въпроси. По-рано в последния работен ден от седмицата от Манчестър Сити обявиха, че каталунецът има личен проблем, който ще го възпрепятства да се появи на традиционната пресконференция. Коло Туре поясни, че става дума за дребен проблем и Гуардиола ще е на линия за двубоя с Кристъл Палас в неделя от 16:00 българско време.

“Да, Пеп е добре, има дребен проблем, който му попречи да бъде тук пред вас, но всичко е наред. Той със сигурност ще бъде на линия за мача с Кристъл Палас.”

След това бившият бранител се бе попитан за вижданията си за “орлите”, които правят втори пореден много силен сезон и в момента се намират на четвъртата позиция в подреждането на Премиър лийг. Лондончани са и втори в подреждането за най-добра отбрана, като са допуснали само 12 попадения до момента. По-малко има единствено Арсенал - 9, който е и водач в класирането. “Гражданите” пък се доближиха само на две точки именно от “артилеристите” и гледат все по-уверено към върха в класирането в първенството.

“Кристъл Палас е топ отбор, наистина се представят отлично и са четвърти в лигтата. В момента те имат втората най-добра отбрана, но ние се фокусираме върху това, което можем да направим. Знаем, че ако играем нашата игра, постоянно и работим усилено като отбор, със сигурност можем да победим всеки един отбор в първенството. Имаме най-добрият мениджър в света, който върши невероятна работа всеки ден, страстта му към играта и любовта му към играчите са невероятни. Знаем, че той ще ни отведе възможно най-горе, за да спечелим лигата. Фокусирани сме върху това, което можем да постигнем. Наясно сме какво качество има Арсенал, това са наистина силен отбор, имат фантастичен мениджър, но всичко зависи от нас. Трябва да се фокусираме върху нашата игра, а не върху Арсенал.

Отборът се развива, играем същият футбол, както и преди. Едно нещо, което трябва да подобрим, е борбата за втората топка. Премиър лийг е много физическо първенство и когато владееш всичко е наред, но когато не притежаваш топката, тогава трябва да се бориш. Това е една от разликите с миналата кампания. Разбира се, ние израстваме с всеки мач, подобряваме се всеки ден. Това е, което искаме. Мениджърът казва, че се развиваме и това е най-важното нещо. Накрая на сезона ще видим докъде ще стигнем,” обясни Туре.

В края на явяването си пред медиите той заяви, че Родри продължава да се подобрява, но няма да бъде на линия за мача с Кристъл Палас. Състоянието на Джон Стоунс ще стане ясно утре.

“Играчите са в почивка днес и утре, когато всички ще се върнат и тогава ще знаем повече за играчите. Джон Стоунс имаше проблем в бедрото, контузията не е сериозна, скоро ще се върне. Родри тренира добре, но все още провежда рехабилитация. Все по-близо е до завръщането си, но няма да е на линия за мача през уикенда,” обяви Туре.

