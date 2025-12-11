Популярни
Стаматова е полуфиналистка на двойки на турнир в Турция

  • 11 дек 2025 | 17:49
Стаматова е полуфиналистка на двойки на турнир в Турция

Юлия Стаматова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Анастасия Запаринюк (Украйна) победиха Осеан Бабел (Франция) и Амели Хейтманек (Чехия) без игра след отказване на съперничките им.

Така за място на финала те ще се изправят срещу номер 3 в схемата на дуетите Рике де Конинг и Маделиф Хагеман от Нидерландия.

32-годишната Стаматова има 12 тотли на двойки във веригата на Междуняродната федерация ITF, последната от които в Монастир (Тунис) в началото на ноември миналата година. За последно тя игра финал при дуетите в състезание от този ранг през февруари в Шарм Ел Шейх (Египет).

