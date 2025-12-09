Популярни
  Димитър Димитров заби 27 точки! Бусан с победа №7

Димитър Димитров заби 27 точки! Бусан с победа №7

  • 9 дек 2025 | 16:39
  • 757
  • 0

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) постигнаха 7-а победа от началото на сезона във V-League на Република Корея.

Димитров и съотборниците му от Бусан се наложиха драматично над КБ Старс 3:2 (25:27, 25:13, 25:17, 21:25, 15:12) в мач от 13-ия кръг.

Диагоналът Димитър Димитров изигра много силен двубой и стана най-резултатен в двубоя с 27 точки (2 аса, 5 блока, 50% ефективност в атака).

Така Димитър Димитров вече има в актива си 302 точки от началото на сезона с екипа на Бусан.

