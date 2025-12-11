Росица Денчева влезе в топ 8 на турнира в Шарм ел-Шейх

Българката Росица Денчева достигна четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Шарм ел-Шейх (Египет) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева надделя над поставената под номер 3 Жюли Белграве (Франция) с 6:4, 6:2 в мач, продължил час и 23 минути.

18-годишната българка проби съперничката си още в началото, но изостана с 1:4 след четири последователни гейма за Белграве. Впоследствие Денчева се съвзе и до края на сета не даде нито един гейм на французойката. Тя продължи серията си и дръпна с 4:1 във втората част по пътя си към крайната победа.

На четвъртфиналите Росица Денчева ще се изправи срещу американката Хиба Шейх.

Във втория си мач за деня българката отпадна на четвъртфиналите на двойки. Тя и полякинята Ана Хертел, втори поставени при дуетите, загубиха от Полина Кухаренко и Даря Хомуцянская (Беларус) с 5:7, 6:1, 4-10.