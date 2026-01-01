Как ММА звездите посрещнаха Нова година и какво си пожелаха?

Вижте как светът на смесените бойни изкуства отпразнува настъпването на 2026 г.

С изпращането на 2025 г. и посрещането на новата 2026 г. ММА общността отправи поглед към бъдещето. С настъпването на новата година се очакват значителни промени в света на смесените бойни изкуства, включително нови шампиони в UFC и нов медиен партньор за излъчване.

В навечерието на 2026 г. някои от най-големите имена в спорта отпразнуваха, както повечето от нас – с равносметка за изминалата година и с надежди за това, което предстои да постигнат през следващите дванадесет месеца.

Ето как част от ММА общността посрещна Нова година:

Goals for 2026

1. Win fight

2. Fight background actor from black panther

3. Go to Super Bowl (bears pending)

4. Find the lost podcast files

5. Win fight

6. Wrestle Colby in @RAFWrestlingUSA

7. Be a contestant on family feud

8. Win fight — Belal Muhammad (@bullyb170) December 31, 2025

Reflecting on 2025 - a lifechanging year for me full of opportunities and challenges - exactly how I love to live my life. I am surely blessed and appreciate everyone who continues to support me - I am winning in this amazing life ! Looking forward to 2026. Wishing all my friends… pic.twitter.com/yV6eG1RW3u — Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) December 31, 2025

LETSGOFORTHAT 👑 2026 ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/uvUJ490wsH — Jiri BJP Prochazka (@jiri_bjp) December 31, 2025