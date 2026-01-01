Как ММА звездите посрещнаха Нова година и какво си пожелаха?

Вижте как светът на смесените бойни изкуства отпразнува настъпването на 2026 г.
С изпращането на 2025 г. и посрещането на новата 2026 г. ММА общността отправи поглед към бъдещето. С настъпването на новата година се очакват значителни промени в света на смесените бойни изкуства, включително нови шампиони в UFC и нов медиен партньор за излъчване.
В навечерието на 2026 г. някои от най-големите имена в спорта отпразнуваха, както повечето от нас – с равносметка за изминалата година и с надежди за това, което предстои да постигнат през следващите дванадесет месеца.
Ето как част от ММА общността посрещна Нова година: