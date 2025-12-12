И изпълнен с обрати мач Ирбис-Скейт победи ЦСКА

Ирбис-Скейт победи ЦСКА със 7:6 (2:3, 3:1, 2:2) в последния мач от редовния сезон от първенството на България по хокей на лед.

Три отбора завършиха кампанията с равен актив от по 15 точки, като въпреки поражението „армейците“ останаха на върха на класирането с най-добро голово съотношение, а Ирбис успехът беше ключов, тъй като успя да се изкачи на второто място само с гол по-добра голова разлика от шампиона НСА. Тимът на Славия е четвърти с 3 точки, а Септември завърши последен без актив.

След като загубиха тежко в първия кръг именно от ЦСКА, хокеистите на Ирбис излязоха мобилизирани да вземат реванш. Този мач освен това определяше и финалистите за титлата след като през този сезон полуфинални двубои няма да има. От ЦСКА обаче започнаха ударно повеждайки с 2:0 през първата третина, след което Ирбис изравниха, за да може армейците да поведат отново в края на периода. Втората третина бе преломна, като след нейния край от Ирбис вече водеха с 5:4. Третата третина бе равна, което просто фиксира крайния резултат от 7:6 в полза на Ирбис. За отбелязване е, че и двата тима вкараха по два гола с човек повече на леда, което е добър атестат за тактическите постройки в отборите. Съотношението в шутовете бе 44-43 в полза на Ирбис

Мирослав Василев се разписа два пъти за успеха, а по едно попадение добавиха Мартин Наков, Николай Божанов, Илия Велев, Даниел Дилков и Веселин Диков. За „червените“ с хеттрик се отличи Ангел Джоров, а по веднъж вкараха Денис Пейчев, Стефан Пиротски и Иван Ходулов, който завършва редовния сезон като най-добър реализатор с 23 попадения и като лидер в класацията по точки с 36 (23 гола и 13 асистенции).

Първенството се подновява в края на януари с финалните плейофи за титлата.