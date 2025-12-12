Антони: Знам, че мога да вкарам още

Нападателят Антони коментира победата на клубния си Бетис срещу тима на Динамо (Загреб) с 3:1) в 6-ия кръг на общия етап на Лига Европа.

Бетис посече надеждите на Динамо (Загреб) за седем минути

„Много съм доволен от гола си, но още по-доволен от представянето ни. Три точки, а все още сме в борбата. Знам, че мога да вкарам още и да помогна на отбора да играе още по-добре“, каза Антони.

Antony has continued his fine form this season for Real Betis 👏💚 pic.twitter.com/n9XDNvtH7p — OneFootball (@OneFootball) December 12, 2025

Бетис е на четвърто място в общото класиране на етапа на Лига Европа с 14 точки. През този сезон бразилският нападател има 16 мача за испанския клуб във всички турнири, в които е отбелязал 8 гола и е направил 4 асистенции.