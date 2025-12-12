Популярни
Шест отбора си гарантираха директните елиминации в Лига Европа

  • 12 дек 2025 | 04:25
  • 138
  • 0
След шестте кръга от основната схема на Лига Европа са определени шест отбора, които са си осигурили място в плейофите на турнира.

Лион, Мидтиланд, Астън Вила, Бетис, Фрайбург и Ференцварош няма как да се смъкнат под 25-то място в класирането на основната схема.

Останалите два кръга ще се изиграят през януари 2026 г.

Първите осем отбора от общото класиране ще се класират директно за осминафиналите, докато тези, които завършат от девето до 24-то място, ще играят в плейофния кръг, победителите от който също ще се класират за осминафиналите.

  • 12 дек 2025 | 01:49
  • 15533
  • 2
  • 12 дек 2025 | 01:38
  • 304
  • 0
  • 12 дек 2025 | 01:19
  • 956
  • 0
  • 12 дек 2025 | 01:16
  • 308
  • 0
  • 12 дек 2025 | 01:04
  • 323
  • 0
  • 12 дек 2025 | 00:59
  • 313
  • 0
  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 64005
  • 222
  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 73319
  • 157
  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 7340
  • 8
  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 12689
  • 11
  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 15259
  • 28
  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 24591
  • 22