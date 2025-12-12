Шест отбора си гарантираха директните елиминации в Лига Европа

След шестте кръга от основната схема на Лига Европа са определени шест отбора, които са си осигурили място в плейофите на турнира.

Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол

Лион, Мидтиланд, Астън Вила, Бетис, Фрайбург и Ференцварош няма как да се смъкнат под 25-то място в класирането на основната схема.

Matchday 6 round-up: Aston Villa, Ferencváros, Freiburg, Lyon, Midtjylland and Real Betis confirm their knockout-phase places 🗞️#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2025

Останалите два кръга ще се изиграят през януари 2026 г.

Първите осем отбора от общото класиране ще се класират директно за осминафиналите, докато тези, които завършат от девето до 24-то място, ще играят в плейофния кръг, победителите от който също ще се класират за осминафиналите.