Късна драма с ВАР, фантастичен Десподов и резултатно равенство между Лудогорец и ПАОК в Разград - на живо с отзивите след 3:3
  3. МОК препоръча допускане на руски и беларуски спортисти при юноши и девойки с националните флагове

  • 11 дек 2025 | 20:48
  • 385
  • 0
Международният олимпийски комитет (МОК) препоръча на спортните федерации да позволят завръщането на руски и беларуски състезатели в надпревари за юноши и девойки с национални символи, пише агенция ДПА. Това се счита за първа стъпка към пълното реабилитиране на атлети от двете страни на международната сцена.

Спортистите от Русия и Беларус имаха забрана за участие в надпревари отвъд границите на страните си след началото на военните действия в Украйна, а от миналата година те се състезават с неутрален статут - без емблеми, цветове и химни. Те преминават и през стриктен подбор, който цели да докаже, че нямат връзки с армията или служби за сигурност.

МОК направи нова голяма крачка към завръщането на Русия и Беларус на международната сцена днес, след като препоръча пълно участие на спортисти от двете страни в състезания за младежи и девойки.

"Спортистите имат фундаменталното право да участват в състезания по целия свят, свободни от политическо влияние и натиск от правителствени организации. В същото време тези атлети имат задължението и отговорността да уважават и промотират олимпийските ценности преди, по време и след състезания", пишат от МОК, цитирани от агенция ДПА.

Последната дума  ще бъде на отделните спортни федерации, както е и до момента. Догодина Дакар ще приеме Младежката Олимпиада.

