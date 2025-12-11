Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Лундел развали равенството, Флорида победи Юта

Лундел развали равенството, Флорида победи Юта

  • 11 дек 2025 | 10:24
  • 149
  • 0
Лундел развали равенството, Флорида победи Юта

Гол на Антон Лундел 52 секунди преди края на третата част осигури победата на Флорида срещу Юта с 4:3 в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канаса.

Сам Бенет отбеляза два пъти и добави асистенция за "пантерите", Картър Верхеге удължи головата си серия до четири мача, като направи и асистенция за Пантерите, които записаха трети пореден успех в Лигата.

Сергей Бобровски направи 27 спасявания.

Дилън Гюнтер записа първия си мач с два гола за сезона, а Джек Макбейн също се разписа за Юта при третото поредно поражение за отбора.

Джон Марино се отчете с две асистенции, а Карел Веймелка спаси 32 удара.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Продадени са 70% от билетите за Зимните олимпийски игри

Продадени са 70% от билетите за Зимните олимпийски игри

  • 11 дек 2025 | 01:55
  • 722
  • 0
Швейцарска състезателка по сноуборд ще пропусне Олимпийските игри поради контузия

Швейцарска състезателка по сноуборд ще пропусне Олимпийските игри поради контузия

  • 10 дек 2025 | 22:14
  • 716
  • 0
МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026

МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026

  • 10 дек 2025 | 18:46
  • 910
  • 0
9 руски и беларуски спортисти получиха неутрален статут от ФИС за квалификациите за Олимпийските игри в Милано-Кортина

9 руски и беларуски спортисти получиха неутрален статут от ФИС за квалификациите за Олимпийските игри в Милано-Кортина

  • 10 дек 2025 | 18:38
  • 870
  • 5
Линдзи Вон бе най-бърза в тренировка за първото спускане за сезона

Линдзи Вон бе най-бърза в тренировка за първото спускане за сезона

  • 10 дек 2025 | 18:31
  • 1579
  • 0
Пройс и Гротиан ще пропуснат стартовете от Световната купа в Хонфилцен

Пройс и Гротиан ще пропуснат стартовете от Световната купа в Хонфилцен

  • 10 дек 2025 | 16:36
  • 509
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 3472
  • 11
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 7802
  • 21
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 1963
  • 0
Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

  • 10 дек 2025 | 23:07
  • 57781
  • 367
Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

  • 10 дек 2025 | 23:55
  • 28976
  • 11
ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

  • 10 дек 2025 | 23:51
  • 17366
  • 5