Лундел развали равенството, Флорида победи Юта

Гол на Антон Лундел 52 секунди преди края на третата част осигури победата на Флорида срещу Юта с 4:3 в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канаса.

Сам Бенет отбеляза два пъти и добави асистенция за "пантерите", Картър Верхеге удължи головата си серия до четири мача, като направи и асистенция за Пантерите, които записаха трети пореден успех в Лигата.

Sam Bennett is on a crazy run as of late👀 3 Pts (2G/1A) - 4 SOG/3 Hits in Wednesday’s win vs. Utah.



15 Pts (6G/9A) in last 11 GP

- 34 SOG (3.1 per game)

- 23 Hits (2.1 per game)



pic.twitter.com/4XnQHR1acz — Beebs Bondy (@Beebsbondy) December 11, 2025

Сергей Бобровски направи 27 спасявания.

LUNDY, LUNDY, LUNDY! 🫡



Anton Lundell ratkaisi voiton Floridalle ottelun viimeisellä minuutilla lyöden kiekon taidokkaasti ilmasta sisään! 🙌#NHLfi pic.twitter.com/RFoZeUBfM1 — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) December 11, 2025

Дилън Гюнтер записа първия си мач с два гола за сезона, а Джек Макбейн също се разписа за Юта при третото поредно поражение за отбора.

Джон Марино се отчете с две асистенции, а Карел Веймелка спаси 32 удара.