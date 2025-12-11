Лундел развали равенството, Флорида победи Юта

Гол на Антон Лундел 52 секунди преди края на третата част осигури победата на Флорида срещу Юта с 4:3 в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канаса.
Сам Бенет отбеляза два пъти и добави асистенция за "пантерите", Картър Верхеге удължи головата си серия до четири мача, като направи и асистенция за Пантерите, които записаха трети пореден успех в Лигата.
Сергей Бобровски направи 27 спасявания.
Дилън Гюнтер записа първия си мач с два гола за сезона, а Джек Макбейн също се разписа за Юта при третото поредно поражение за отбора.
Джон Марино се отчете с две асистенции, а Карел Веймелка спаси 32 удара.