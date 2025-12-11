Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Поредното издание на Sportal Fight Club е посветено на успехите на България на Световното първенство по кикбокс в Абу Даби. Александра Димитрова се превърна в историческата първа световна шампионка от България по кикбокс на ринг и по този начин сложи перфектен край на състезателната си кариера.

Борислав Радулов за пореден път застана на световния връх в категория до 57 кг пойнт-файтинг и разказа за разрастващата си кариера като треньор и преподавател на международно ниво.

Радулов, както и Божин Божинов, говориха за раздорите в българския кикбокс в подразделението на татами и враждуващите няколко клуба.

