  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 1439
  • 0

Поредното издание на Sportal Fight Club е посветено на успехите на България на Световното първенство по кикбокс в Абу Даби. Александра Димитрова се превърна в историческата първа световна шампионка от България по кикбокс на ринг и по този начин сложи перфектен край на състезателната си кариера.

Борислав Радулов за пореден път застана на световния връх в категория до 57 кг пойнт-файтинг и разказа за разрастващата си кариера като треньор и преподавател на международно ниво.

Радулов, както и Божин Божинов, говориха за раздорите в българския кикбокс в подразделението на татами и враждуващите няколко клуба.

Гледайте Sportal Fight Club:

