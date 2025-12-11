Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Трима българи са вкарвали гол на наши отбори в европейските клубни турнири

Трима българи са вкарвали гол на наши отбори в европейските клубни турнири

  11 дек 2025 | 10:47
  • 358
  • 0
Трима българи са вкарвали гол на наши отбори в европейските клубни турнири

Мачът ЛудогорецПАОК може да донесе нещо, което се е случвало едва три пъти в историята до момента. А именно – българин да вкара гол на наш клуб в европейските клубни турнири. За последно това стана на двубоя Левски – Апоел (Беер Шева), спечелен от „сините“ с 2:1. Йоан Стоянов се разписа за израелския тим, но за щастие на всички, които обичат Левски, този гол не помогна на израелския отбор да продължи напред.

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов
Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Първият такъв мач датира отпреди 42 години. На 28 септември 1983 година кипърският Омония и ЦСКА изиграват един много драматичен мач във Фамагуста, в който „червените“ са на крачка от исторически резил. Те губят с 1:4 от Омония и са на косъм от отпадане, но успяват да се измъкнат и да продължат напред. Това става с повече голове на чужд терен, тъй като първият двубой на стадион „Българска армия“ завършва 3:0 за „червените“. В редиците на Омония са бившите играчи на Левски и Локомотив (София) – Венцислав Арсов и Красимир Борисов. Първият от тях бележи втория гол за успеха на кипърците в реванша. В него ЦСКА повежда с 0:1, след което мачът се обръща до 4:1 за Омония и в последните минути става страшно за „червените“, но в крайна сметка те успяват да се измъкнат.

Четвърт век след този мач – през 2008 г. – Стилиян Петров също порази вратата на български клуб. Това се случи с екипа на Астън Вила срещу Литекс в Ловеч, като „оранжевите“ тогава бяха водени от Станимир Стоилов. Стилиян оформи крайното 3:1 в полза на бирмингамци в заключителните секунди на мача. Отборът му без проблеми продължи напред, като реваншът в Англия завърши 1:1.

Мачът между Левски и Апоел (Беер Шева) обаче беше уникален по рода си с това, че той е първият на наш тим в Европа, в който се разписва само един българин, но попадението е в полза на противника.

