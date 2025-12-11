Популярни
  Футбол свят
  2. Футбол свят
  3. Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

  • 11 дек 2025 | 01:08
  • 181
  • 0
Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

14-те клуба от женската Бундеслига основаха своя собствена организация FBL.

„Това е исторически ден за нас“, каза ръководителят на FBL Катарина Кил.

Президентът на Германската футболна федерация (DFB) Бернд Нойендорф присъства на учредителното събитие във Франкфурт, но федерацията не участва в организацията поради спор с клубовете.

Отборите взеха решение в последния момент да създадат лигата без DFB, поради „неприемливи искания“ от страна на федерацията след приключване на преговорите по договора.

Докато мъжката Бундеслига отдавна се организира от Германската футболна лига, женската лига все още се администрира от DFB. FBL има за цел да професионализира структурите в Бундеслигата.

DFB планира да инвестира 100 милиона евро през следващите осем години, докато клубовете целят да инвестират между 300 и 700 милиона евро през същия период. 

