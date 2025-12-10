Българин заби важен гол в Младежката шампионска лига

Българският юношески национал Кристиян Ирмиев вкара един от головете за тима си Кьолн при победата над Мидтиланд с 4:1 като гост в реванш от плейофите на Mладежката Шампионска лига. Така германският тим до 19 години се класира за 1/16-финалите, след като първият мач между двата тима бе завършил 1:1.

Ирмиев започна като вътрешен халф в схемата на "козлите" и в 50-ата минута направи резултата 2:1 за Кьолн, след като се разписа след асистенция на Бенямин Лей. Българинът изигра цял мач, като в последната минута получи жълт картон.

Führung in Dänemark 😍



Unsere Young Goats führen durch das Tor von Fynn Schenten! 💪 pic.twitter.com/oR4sx5Rsfo — 1. FC Köln (@fckoeln) December 10, 2025

Ирмиев заслужи тази чест, след като през миналия сезон спечели юношеската Бундеслига с Кьолн. Халфът е от Благоевград и е син на бившия защитник на Пирин Велик Ирмиев, припомня БТА.

Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн