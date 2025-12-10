Райън О'Райли отбеляза единствения гол при дузпите и донесе успеха на Нешвил срещу Колорадо

Популярни
  • 10 дек 2025 | 12:42
  • 341
  • 0
Райън О'Райли вкара единствения гол при дузпите, а Юси Сарос направи 39 спасявания за успех на Нешвил Предатърс с 4:3 срещу Колорадо Аваланш в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Отборът от Тенеси е с пет победи в последните си седем мача, но все още е предпоследен в Западната конференция с 26 точки.

Брейди Скей, Жонатан Маршесо и Рийд Шефер бяха точни в редовното време за Предатърс, а Кейл Макар спечели точка за Колорадо с изравнителен гол само осем секунди преди сирената. Брок Нелсън и Артури Лехконен отбелязаха останалите попадения за Аваланш, който е на първото място в конференцията с 13 точки пред Нешвил.

Скот Уеджууд отрази 25 удара на вратата на Колорадо, но напусна с контузия след втората дузпа на Предатърс.

Тампа Бей Лайтнинг спечелиха с 6:1 срещу Монреал Канейдиънс, след като Дарън Радиш вкара два гола, а по един записаха Никита Кучеров, Брейдън Пойнт, Понтус Холмберг и Шарл-Едуард Д'Астю. Оливер Капанен отбеляза единственото попадение за Хабс, които загубиха втори пореден мач и изостават с три точки в дивизията. 

