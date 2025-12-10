Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Апоел пред раздяла с една от звездите си

Апоел пред раздяла с една от звездите си

  • 10 дек 2025 | 15:43
  • 370
  • 0
Апоел пред раздяла с една от звездите си

Бразилският национал Бруно Кабокло се завърна към нормалния тренировъчен процес за тима на Апоел Тел Авив, както Sportal.bg по-рано писа, но се оказа, че новините за него не са толкова добри колкото изглеждат. Състоянието на 208-сантиметровия баскетболист е стабилно, но договорът му с израелския гранд изобщо не изглежда такъв.

Според появилата се информация, от Апоел разглеждат всички оферти към 30-годишния играч и най-вероятно той ще продължи кариерата си в друг отбор.

Припомняме ви, че той не успя да започне сезона в Евролигата с "червените" заради претърпяна операция на кръста. Така на неговото място до момента стабилно се представя Тай Одиасе, а Кабокло става и 11-ия чужденец в състава на Апоел, което не му дава право да играе в израелското първенство.

