Добри новини за Апоел преди мача с Виртус Болоня

  • 10 дек 2025 | 11:43
Отборът на Апоел Тел Авив се завърна в Израел за мачовете си от Евролигата, а за феновете на тима това не е единствената добра новина.

След като преди седмица тренировки поднови Ям Мадар, вече на разположение на старши треньора на израелския гранд Димитрис Итудис е и бразилският национал Бруно Кабокло, който се възстановяваше след операция на кръста.

Това стана ясно от видео в социалните мрежи на клуба, в което той тренира заедно със своите съотборници.

В следващия кръг от "турнира на богатите" Апоел гостува на Виртус Болоня. Срещат е на 12 декември (петък) от 21:30 часа.

