Одри Веро ще бяга на 800 метра във Франция

Изгряващата звезда за 2025 г. Одри Веро е първото голямо име, обявено за участие в турнира Meeting de l’Eure във френския град Вал-дьо-Рьой. Състезанието е част от Световния лекоатлетически тур на закрито (категория "сребро“) и ще се проведе на 7 февруари.

Тези постижения донесоха на Веро наградата "Изгряваща звезда“ при жените по време на церемонията Golden Tracks в Батуми (Грузия) през октомври. Така тя стана едва втората швейцарка, печелила това отличие.

"Наистина съм горда да бъда втората швейцарка, спечелила тази награда. Това е страхотно признание за цялата упорита работа, която полагаме през годината. Вече имам място за отличието – ще го поставя до диаманта от Диамантената лига“, заяви Веро при получаването на приза.