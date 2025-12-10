Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Одри Веро ще бяга на 800 метра във Франция

Одри Веро ще бяга на 800 метра във Франция

  • 10 дек 2025 | 17:45
  • 160
  • 0

Изгряващата звезда за 2025 г. Одри Веро е първото голямо име, обявено за участие в турнира Meeting de l’Eure във френския град Вал-дьо-Рьой. Състезанието е част от Световния лекоатлетически тур на закрито (категория "сребро“) и ще се проведе на 7 февруари.

Тези постижения донесоха на Веро наградата "Изгряваща звезда“ при жените по време на церемонията Golden Tracks в Батуми (Грузия) през октомври. Така тя стана едва втората швейцарка, печелила това отличие.

"Наистина съм горда да бъда втората швейцарка, спечелила тази награда. Това е страхотно признание за цялата упорита работа, която полагаме през годината. Вече имам място за отличието – ще го поставя до диаманта от Диамантената лига“, заяви Веро при получаването на приза.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Световни спортни звезди приветстваха феноменалния маратон на Алекс Ий

Световни спортни звезди приветстваха феноменалния маратон на Алекс Ий

  • 10 дек 2025 | 10:47
  • 825
  • 0
Писмо до моята нация – от Джулия Патернейн

Писмо до моята нация – от Джулия Патернейн

  • 10 дек 2025 | 10:29
  • 1016
  • 0
Тебого най-накрая получи наградата си от 170 000 долара след историческия олимпийски триумф

Тебого най-накрая получи наградата си от 170 000 долара след историческия олимпийски триумф

  • 10 дек 2025 | 10:05
  • 776
  • 0
Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.

Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.

  • 9 дек 2025 | 16:24
  • 683
  • 0
Магучих открива зимния сезон на турнира в Котбус

Магучих открива зимния сезон на турнира в Котбус

  • 9 дек 2025 | 15:15
  • 1312
  • 2
Световната атлетка №1 извън стадиона Мария Перес с подробности за 2026 г.

Световната атлетка №1 извън стадиона Мария Перес с подробности за 2026 г.

  • 9 дек 2025 | 12:54
  • 685
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 7484
  • 18
Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 10439
  • 26
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 27101
  • 40
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 15080
  • 7
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 6030
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 94797
  • 37