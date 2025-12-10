Батоклети в преследване на втора поредна титла

Надя Батоклети ще се опита да увенчае още един бляскав сезон със защита на титлата си на Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа (Португалия) на 14 декември. Миналата година в Анталия Батоклети стана първата жена в историята на шампионата, постигнала хеттрик от индивидуални титли при девойките под 20 години, под 23 години и при жените. Тогава тя изведе Италия и до първата в историята отборна титла при жените.

Батоклети стартира като категоричен фаворит за запазване на короната си. 25-годишната атлетка има зад гърба си пореден превъзходен сезон, който завърши с медали на 5000 и 10 000 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където бе победена единствено от страховитото кенийско дуо Беатрис Чебет и Фейт Кипиегон.

Ако Батоклети се провали, основен претендент за златото може да бъде Ясемин Джан от Турция. 29-годишната състезателка обаче показва колебливи резултати след златните си години в края на миналото десетилетие, когато спечели четири поредни титли между 2016 и 2019 г.

Бронзовият медал миналата година на родна земя в Анталия даде индикации за възраждане в средата на кариерата ѝ, но през април Джан успя да заеме едва 39-о място на 10 км на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен, финиширайки на почти две минути зад победителката Батоклети.

Ако Джан успее да възпроизведе формата си от Анталия, тя би могла да представлява сериозна заплаха за Батоклети в Лагоа.

В стартовия списък са включени и трите медалистки от бягането на 10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г. Тогава Батоклети завърши дубъл на дългите дистанции с победа над Даян ван Ес от Нидерландия и Меган Кийт от Великобритания.

Ван Ес няма особено впечатляващи резултати в крос-кънтри състезания, но Кийт е натрупала сериозни успехи на този шампионат, печелейки злато при девойките под 20 години през 2021 г., преди да триумфира и с титлата при девойките под 23 години през 2023 г. Нейната преднина от 83 секунди през 2023 г. беше най-голямата в историята на което и да е състезание от Европейското първенство по-крос кънтри.

Кийт е част от изключително конкурентен и опитен британски отбор, който включва европейската шампионка до 23 години от миналата година Фийби Андерсън, победителката в британските квалификации Кари Хюз и Аби Донъли, бронзова медалистка при жените през 2023 г.

Великобритания е най-успешната страна в отборната надпревара при жените. В Лагоа те ще се стремят към рекордна десета титла и четвърта от 2017 г. насам.

Една от интересните тенденции в последните издания на шампионата е тихият възход на белгийските бегачки на дълги разстояния. Белгия спечели изненадващ отборен бронзов медал на родна земя в Брюксел през 2023 г. – първият им колективен медал от Шарлероа през 1996 г. – преди да повтори това постижение и на следващата година в Анталия, където отборът беше воден от класиралата се на четвърто място Яна ван Лент.

Въпреки това, на скорошното белгийско първенство по крос-кънтри Ван Лент беше победена от Лиза Ромс, която също беше част от последните два отбора, спечелили бронзови медали. Индивидуално, най-доброто ѝ класиране досега е шесто място в Брюксел преди две години.

Една от основните надежди за медал на Португалия ще бъде Мариана Машадо, която завърши пета миналата година, преди да се изкачи до четвърто място на 10 км на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен.

Ако Машадо подобри класирането си с едно място, тя ще изравни бронзовия медал, който спечели в надпреварата до 20 години при последното домакинство на Португалия на шампионата в Лисабон през 2019 г.

Изненадващо Германия няма да изпрати отбор в Лагоа, но ще има сериозни шансове за индивидуални медали чрез Ева Дитерих, сребърна медалистка на 10 км от Европейското първенство по бягане, и германската шампионка по крос-кънтри Елена Буркард. Последната се е класирала в топ 10 три пъти в състезанието при жените.

Трябва да се обърне внимание и на Сара Лахти от Швеция, която миналата година зае шесто място, а наскоро спечели състезанието Warandeloop в Тилбург с преднина от почти една минута.

"Крос-кънтрито винаги ще има специално място в сърцето ми. Първата ми голяма международна победа дойде в състезанието до 20 години през 2018 г., а това, че станах първата жена, която завърши колекцията от титли в Анталия миналата година, е постижение, с което много се гордея“, заяви Надя Батоклети.

Последният път, когато Португалия спечели златен медал на Европейското първенство по крос-кънтри, беше през 2010 г. в Албуфейра, когато Джесика Аугусто спечели титлата при жените на родна земя, извеждайки домакините до третата им поредна отборна титла.

Снимки: Gettyimages