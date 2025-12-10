Тентоглу разкри плановете си за зимния сезон

Олимпийският и европейски шампион в скока на дължина Милтиадис Тентоглу очерта плановете си за сезона на закрито през 2026 година. Гръцкият атлет преживя разочароваща 2025 г., в която загуби световната си титла, както и тези от световното и европейското първенство на закрито, поради заболяване и последвала контузия.

Въпреки това, той все пак успя да покаже изключителния си талант през лятото, постигайки превъзходен водещ резултат в света от 8.46 метра, с който спечели победата на Европейското отборно първенство по лека атлетика от 1-ва дивизия в Мадрид.

В стремежа си да възстанови доминацията си на международната сцена в скока на дължина преди Световното първенство на закрито в Торун, Полша (20-22 март), той ще се изправи срещу човека, който го наследи като световен шампион на открито и закрито – Матиа Фурлани. Срещата им ще бъде на турнира Czech Indoor Gala в Острава на 3 февруари.

"Това ще бъде петото ми участие в Czech Indoor Gala“, заяви Тентоглу. "От сезон 2018 насам идвам тук през година. Вярвам в доброто начало на сезона.“

"Тренировките вървят добре. Затова искам да се опитам да спечеля четвъртата си победа на този турнир. Основната цел след това ще бъде да направя перфектен скок на Световното първенство на закрито в Торун.“

Фурлани спечели турнира от златната верига на Световната атлетика на закрито по-рано тази година с резултат 8.23 метра.

Следващото планирано състезание за Тентоглу е Belgrade Indoor Meeting, друг турнир от златната верига на Световната атлетика на закрито, на 11 февруари.

След това той ще участва в Гръцкото първенство на закрито (28 февруари - 1 март) и Световното първенство на закрито (20-22 март). Съществува и възможност Тентоглу да се включи в Балканското първенство на закрито на 21 февруари – една от малкото титли, които гръцкият атлет все още не е печелил.

Снимки: Gettyimages