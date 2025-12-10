Световен шампион за Тер Стеген: Случващото се не е по спортни причини

Завръщането на Марк-Андре тер Стеген в групата за мача беше една от големите новини преди сблъсъка от Шампионската лига между Барселона и Айнтрахт (Франкфурт). Германският вратар бе аплодиран бурно при излизането си от тунела, а присъствието му на пейката предизвика множество коментари от страна на присъстващи на „Камп Ноу“.

Един от тях дойде от световният шампион от 2014 г. Кристоф Крамер, който изрази известни подозрения относно случващото се: „Като видим как Тер Стеген борави с топката, фактът, че не играе, не може да се дължи на представянето му. Вратарят, който имат сега, очевидно също се справя добре, но Тер Стеген е просто нечовешки добър вратар. Оставянето му на пейката не може да е по спортни причини“, заяви той пред Prime.

Крамер подчерта, че сънародникът му е от световна класа и е жалко, че се намира в тази ситуация по причини, които не са свързани със спорта. „Нещо трябва да се е случило и това е нещо, за което не искаме да спекулираме. Чухме това-онова... И е ясно, че нещо трябва да се е объркало. Хората в Южна Европа имат изострено усещане дали си допринесъл за клуба, или не. А той винаги се е държал коректно с клуба, така че и това не е разбираемо.“

Всъщност Крамер изтъкна, че публиката на Барса, както и германските фенове, пристигнали на „Камп Ноу“, за да подкрепят Айнтрахт, са аплодирали Тер Стеген по време на загрявката: „Винаги е интересно да се види как реагира публиката и трябва да кажа, че начинът, по който го посрещнаха тук на терена, показва, че определено го подкрепят.“

Иначе още преди травмата на Тер Стеген през лятото стана ясно, че между него и треньора Ханзи Флик има напрежение. От клуба се надяваха вратарят да си намери друг отбор, но той отказа да напусне. Идният януари сега е нова възможност за ряздала, още повече че наставникът заяви, че Жоан Гарсия ще бъде титуляр.