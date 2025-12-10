Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Световен шампион за Тер Стеген: Случващото се не е по спортни причини

Световен шампион за Тер Стеген: Случващото се не е по спортни причини

  • 10 дек 2025 | 17:32
  • 627
  • 0

Завръщането на Марк-Андре тер Стеген в групата за мача беше една от големите новини преди сблъсъка от Шампионската лига между Барселона и Айнтрахт (Франкфурт). Германският вратар бе аплодиран бурно при излизането си от тунела, а присъствието му на пейката предизвика множество коментари от страна на присъстващи на „Камп Ноу“.

Един от тях дойде от световният шампион от 2014 г. Кристоф Крамер, който изрази известни подозрения относно случващото се: „Като видим как Тер Стеген борави с топката, фактът, че не играе, не може да се дължи на представянето му. Вратарят, който имат сега, очевидно също се справя добре, но Тер Стеген е просто нечовешки добър вратар. Оставянето му на пейката не може да е по спортни причини“, заяви той пред Prime.

Крамер подчерта, че сънародникът му е от световна класа и е жалко, че се намира в тази ситуация по причини, които не са свързани със спорта. „Нещо трябва да се е случило и това е нещо, за което не искаме да спекулираме. Чухме това-онова... И е ясно, че нещо трябва да се е объркало. Хората в Южна Европа имат изострено усещане дали си допринесъл за клуба, или не. А той винаги се е държал коректно с клуба, така че и това не е разбираемо.“

Всъщност Крамер изтъкна, че публиката на Барса, както и германските фенове, пристигнали на „Камп Ноу“, за да подкрепят Айнтрахт, са аплодирали Тер Стеген по време на загрявката: „Винаги е интересно да се види как реагира публиката и трябва да кажа, че начинът, по който го посрещнаха тук на терена, показва, че определено го подкрепят.“

Иначе още преди травмата на Тер Стеген през лятото стана ясно, че между него и треньора Ханзи Флик има напрежение. От клуба се надяваха вратарят да си намери друг отбор, но той отказа да напусне. Идният януари сега е нова възможност за ряздала, още повече че наставникът заяви, че Жоан Гарсия ще бъде титуляр.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ван Дайк с усмивка: Това е чиста дузпа, също така ни отмениха редовен гол

Ван Дайк с усмивка: Това е чиста дузпа, също така ни отмениха редовен гол

  • 10 дек 2025 | 13:45
  • 5142
  • 24
Доскорошен бранител на Арсенал е близо до договор с Аякс

Доскорошен бранител на Арсенал е близо до договор с Аякс

  • 10 дек 2025 | 13:25
  • 1488
  • 0
В Интер са бесни: Ако свирят тези фалове, ще има по 10 дузпи на мач

В Интер са бесни: Ако свирят тези фалове, ще има по 10 дузпи на мач

  • 10 дек 2025 | 13:16
  • 2205
  • 5
Бивш халф на Реал и Барса стана треньор в Средна Азия

Бивш халф на Реал и Барса стана треньор в Средна Азия

  • 10 дек 2025 | 12:41
  • 2341
  • 0
Атлетик Билбао загуби национал за дълго време

Атлетик Билбао загуби национал за дълго време

  • 10 дек 2025 | 12:23
  • 2389
  • 1
Наполи направи смяна в ШЛ: Лукаку за Де Бройне

Наполи направи смяна в ШЛ: Лукаку за Де Бройне

  • 10 дек 2025 | 12:10
  • 7862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 7468
  • 18
Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 10423
  • 26
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 27078
  • 40
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 15067
  • 7
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 6027
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 94794
  • 37