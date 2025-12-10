Крис Пол твърди, че не таи лоши чувства след раздялата с ЛА Клипърс

Баскетболистът Крис Пол твърди, че не таи лоши чувства след раздялата с Лос Анджелис Клипърс през миналата седмица. Това заяви 40-годишният ветеран в интервю пред американското списание People, след като беше премахнат от състава заради конфликт със старши треньора Тайрън Лу.

„Нещата, които се случиха през последните няколко дни, бяха меко казано луди. Но честно казано, вкъщи съм си. Дъщеря ми имаше проби за отбор вчера. Племенникът ми игра в баскетболен мач. Синът ми ще играе на 12 декември“, каза 12-кратният участник в Мача на звездите на НБА.

„В мир съм с всичко. Повече от всичко друго съм развълнуван да съм наоколо и да имам шанс да играя дори малка роля в каквото и да предстои“, заяви той.

Крис Пол е един от най-влиятелните играчи в историята на Клипърс и е известен с престоя си в клуба между 2011 и 2017, когато беше част от известния тандем „Lob City“, в който бяха още Блейк Грифин и ДеАндре Джордан. С тях в състава си калифорнийци достигнаха до плейофите и в шестте сезона, в които Пол беше част от отбора, и спечелиха първите си две титли в Тихоокеанската дивизия през 2013 и 2014 година.

През настоящата кампания Пол игра 8 пъти с екипа на Клипърс, записвайки средно по 2,9 точки и 3,3 асистенции на мач, което е далеч от неговите кариерни показатели от 16,8 точки и 9,2 асистенции в общо 1370 срещи от редовния сезон.

В момента той е свободен агент и може да бъде привлечен от друг отбор от Националната баскетболна асоциация.