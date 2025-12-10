Секси певица и НБА звезда събраха погледите с видео в социалните мрежи

Певицата Глорила и НБА звездата Брандън Инграм отново приковаха погледите. Двойката наскоро обяви публично отношенията си и оттогава двамата не спират да демонстрират любовта си по време н мачовете на баскетболиста, на които брюнетката винаги присъства и го подкрепя от кортсайд мястото си.

Хитовата изпълнителка подлуди мрежата с видео, което сподели в профила си в Инстаграм. В него тя е само по тениска и танцува пред играча на Торонто Раптърс, а той изглежда доста доволен.

Под клипчето се събраха повече от 500 000 лайка за нула време от нейните 7.1 млн. последователи.