Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Секси певица и НБА звезда събраха погледите с видео в социалните мрежи

Секси певица и НБА звезда събраха погледите с видео в социалните мрежи

  • 10 дек 2025 | 13:34
  • 140
  • 0
Секси певица и НБА звезда събраха погледите с видео в социалните мрежи

Певицата Глорила и НБА звездата Брандън Инграм отново приковаха погледите. Двойката наскоро обяви публично отношенията си и оттогава двамата не спират да демонстрират любовта си по време н мачовете на баскетболиста, на които брюнетката винаги присъства и го подкрепя от кортсайд мястото си.

Хитовата изпълнителка подлуди мрежата с видео, което сподели в профила си в Инстаграм. В него тя е само по тениска и танцува пред играча на Торонто Раптърс, а той изглежда доста доволен.

Под клипчето се събраха повече от 500 000 лайка за нула време от нейните 7.1 млн. последователи.

Следвай ни:

Още от Булевард

НБА вибрации в центъра на София: Бар PLAY събира феновете на баскетбола и хип-хопа

НБА вибрации в центъра на София: Бар PLAY събира феновете на баскетбола и хип-хопа

  • 9 дек 2025 | 16:48
  • 995
  • 0
Роналд Араухо е заминал за... Израел

Роналд Араухо е заминал за... Израел

  • 9 дек 2025 | 16:11
  • 2812
  • 4
Ибрахимович губи милиони от неуспешен бизнес

Ибрахимович губи милиони от неуспешен бизнес

  • 9 дек 2025 | 04:02
  • 17142
  • 4
Лили стана "гореща" Снежанка

Лили стана "гореща" Снежанка

  • 7 дек 2025 | 15:37
  • 5569
  • 0
Предизвикателна певица напомни за сексапила си

Предизвикателна певица напомни за сексапила си

  • 7 дек 2025 | 15:27
  • 3667
  • 0
Стара тръпка на Хамилтън показа доста от апетитното си деколте

Стара тръпка на Хамилтън показа доста от апетитното си деколте

  • 7 дек 2025 | 15:13
  • 5329
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 12160
  • 27
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 2593
  • 0
Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 1181
  • 1
Ботев (Пд) поиска отмяна на наказанието на Херо

Ботев (Пд) поиска отмяна на наказанието на Херо

  • 10 дек 2025 | 10:29
  • 4255
  • 8
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 92822
  • 37
В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 7050
  • 4