Еверон Бала се прибра в Бразилия

Най-резултатният футболист на Левски през есента Евертон Бала не тренира днес с тима. Заниманието беше последно за "сините" за 2025 година. Хулио Веласкес ще разпусне играчите си след мача утре с Витоша (Бистрица). Срещата от 1/8-финалите за Купата на България е от 17:30 часа на "Герена".

От тренировката днес отсъстваше единствено Евертон Бала, който часове след успеха над Спартак (Варна) отлетя за Бразилия. В тренировката се включиха също Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, които обаче пропускат мача с третодивизионния тим поради изтърпяване на наказание.