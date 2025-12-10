Популярни
ЦСКА 1948 привлича двете звезди на Спартак (Варна)

  • 10 дек 2025 | 12:05
  • 168
  • 0

ЦСКА 1948 се очаква да привлече двамата най-добри играчи на Спартак (Варна). Както е известно, вече се появи информация, че „червените“ са се разбрали с Бернардо Коуто. А вчера стана ясно, че с него най-вероятно в Бистрица ще се появи и Шанде, твърди "Мач Телеграф". Крилото бе спрягано за Левски, но явно до такъв трансфер няма да се стигне. Според запознати той от няколко дни е в София, където води заключителни преговори с ЦСКА 1948. Шанде дори е бил на трибуните на стадион „Витоша“ при издънката с Добруджа.

ЦСКА 1948 се прицели в португалски защитник
ЦСКА 1948 се прицели в португалски защитник

От Спартак нямат аргументи, с които да задържат двамата си играчи. Остава само да успеят да изкарат добри пари за тях. С тези средства клубът най-вероятно ще си осигури издръжката до лятото. Както е известно, положението на „Коритото“ не е цветущо. Говореше се упорито, че има спасителен план – Виктор Бакуревич да поеме нещата и да започне да финансира „соколите“ за сметка на Фратрия. Не е ясно обаче дали тази идея ще се осъществи. Ако това не стане, то ситуацията при „соколите“ ще остане доста тежка.

