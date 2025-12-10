Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  ЦСКА 1948 се прицели в португалски защитник

ЦСКА 1948 се прицели в португалски защитник

  • 10 дек 2025 | 02:26
ЦСКА 1948 се прицели в португалски защитник

ЦСКА 1948 проявява интерес към защитника на Погон (Шчечин) Мариан Хужа. Португалецът е пред раздяла с настоящия си клуб и се очаква да бъде продаден през януари.

Хужа направи много силен старт на сезона в полската Екстракласа. Той дори отбеляза два гола, но след треньорската смяна загуби титулярното си място и новият наставник Томас Томасберг не смята да разчита на него.

Списъкът с отбори, които искат да привлекат Хужа, е доста дълъг, твърди goal.pl. Сред тях освен ЦСКА 1948 са Висла (Краков), Миедж (Легница), Каса Пиа, Слован (Братислава), Го Ахед Ийгълс, Динамо (Букурещ) и Сабах.

Футболистът има договор с Погон до лятото на 2027 година, с опция за удължаване с още 12 месеца. От клуба са му поставили цена от 700 хил. евро.

