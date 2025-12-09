Популярни
  Sportal.bg
  Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) с най-голяма глоба след кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) с най-голяма глоба след кръга в efbet Лига

  • 9 дек 2025 | 16:48
  • 455
  • 0

Дисциплинарната комисия към БФС обяви глобите и наказанията след мачовете от 19-ия кръг на efbet Лига. Най-голямата финансова санкция е за Спартак (Варна) и е в размер на 2300 лева. Левски и ЦСКА ще трябва да платят съответно 1800 лв. и 1500 лв. заради поведението на своите привърженици.

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)
Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

"За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2000 лева.   

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

 ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на стадион „Тича” гр. Варна съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2000 лева.   

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

ДК задължава ПФК „Славия” гр. София да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена” гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

