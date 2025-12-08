Популярни
Иван Стоянов: Апетитът идва с яденето, стремим се към най-високото

  • 8 дек 2025 | 17:15
  • 412
  • 1

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов сподели мнението си след нулевото равенство с Добруджа в Бистрица. "Червените" пропуснаха възможността да се доближат на 5 точки от лидера в класирането Левски, а наставникът заяви, че отборът му се стреми към "най-високото".

"Жалко! Загубихме две точки днес. Първото полувреме отстъпвахме в агресията - не стояхме така, както искахме. По-малко се движихме от съперника. Ако беше станал гол при ситуацията с Диало, може би по друг начин щяха да се развият нещата.

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

Не мога да кажа, че е имало умора. Подценяване - никакво. Искахме да спечелим мача. Помъчихме се с всякакви сили да вкараме гол, просто не ни се получаваше днес. Теренът не е от най-леките. Не е оправдание, но в края на годината почти всеки играч е натрупал умора.

Шейтанов: Сигурен съм, че ще си извадим поуки
Шейтанов: Сигурен съм, че ще си извадим поуки

Трябваше да рискуваме и да включим втори нападател. Това не ни помогна, но се надявам занапред да имаме по-голям шанс. Доста добър полусезон за нас. Може би никой не е очаквал, че ще се представим по този начин. Апетитът идва с яденето. Стремим се към най-високото. Имаме сериозен отбор и футболисти, от които трябва да искаме максимума.

19 ЦСКА 1948 : Добруджа

Първо трябва да се възстановим по най-добрия начин. Очаква ни тежък съперник за купата. Славия се представя доста добре в последните мачове. Трябва да анализираме противник и да се сборим с тях", каза Стоянов.

Снимки: Борислав Трошев

