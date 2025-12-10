14 българи влизат в битка на Европейското по бокс до 17 години

Отбор, изграден от 14 момчета и момичета, ще представя България на Европейското първенство по бокс до 17 години. Шампионатът ще се проведе в Киенбаум, Германия. Турнирът започва днес и ще продължи до 17 декември.

В отбора ни влизат 10 момчета и 4 момичета. Те ще имат много сериозна конкуренция, като заявки са подадени от близо 400 боксьори от 31 държави.

В откриващия ден ще видим петима наши таланти. На ринга в Киенбаум ще се качат Георги Гълъбов (54 кг), Ивайло Колев (60 кг), Максим Кирилов (66 кг), Валя Николаева (46 кг) и Алекса Попова (50 кг). България е водена на Европейското първенство от треньорите Детелин Далаклиев, Стойка Кръстева и Пейчо Багдатов.

ПЪРВИ МАЧОВЕ НА БЪЛГАРИТЕ В КИЕНБАУМ

На 10 декември

Георги Гълъбов (54 кг) – Грациан Колоджией (Полша)

Ивайло Колев (60 кг) – Димитриос Павлу (Гърция)

Максим Кирилов (66 кг) – Богдан Козак (Украйна)

Валя Николаева (46 кг) – Олександра Черевата (Украйна)

Алекса Попова (50 кг) – Амалия Мюлер (Германия)

На 11 декември

Николай Карабойков (48 кг) – Иля Макаревичиус (Литва)

Славчо Григоров (50 кг) – Амит Локез (Израел)

Мартин Кордев (75 кг) – Йосип Колджерай (Хърватия)

Злати Пенчев (+80 кг) – Хасан Акпинар (Грузия)

Десислава Стефанова (57 кг) – Александра Мигачев (Полша)

На 12 декември

Ален Филипов (52 кг) – Олексий Колбая (Украйна)

Христо Тасков (57 кг) – Адам Пера (Израел)

Антонио Боцев (70 кг) – Хорват (Унгария)/Муур (Англия)

На 14 декември

Роберта Хаджийска (48 кг) – Фаурхьой (Дания)/Давид (Румъния)