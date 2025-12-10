Популярни
Кинг Грийн прие битка с кратко предизвестие

  • 10 дек 2025 | 10:31
  • 336
  • 0

Боби Грийн се доближава до своя 30-и мач в UFC

Ветеранът в лека категория Боби „Краля“ Грийн ще запише своето 28-о участие в октагона, като този път негов съперник ще бъде новодошъл боец. Майк Хек от MMA Fighting потвърди от няколко източника, запознати с плановете на организацията, че Грийн (32-17-1, 1 несъстоял се) ще се изправи срещу дебютанта Ланс Гибсън-младши (9-1). Срещата ще бъде в междинна категория до 160 паунда (около 72,5 кг) и е добавена към картата на UFC Vegas 112 само дни преди събитието в събота.

Новината беше съобщена за първи път от Eurosport.

Грийн е един от бойците с най-дълъг стаж в лека категория на UFC, като има близо 30 битки в октагона срещу редица именити съперници през годините. Той има повече победи, отколкото загуби в организацията – 13 срещу 12, но в момента се намира в серия от 1-3, включително две поредни поражения от Маурисио Руфи и Пади Пимблет. Това ще бъде вторият му мач за 2025 г. и той ще се опита да завърши годината с победа.

Канадецът Гибсън ще се бие за първи път от ноември 2024 г. Преди това той има шест мача за Bellator, където записва пет победи и една загуба. Във вторник той написа в своя Instagram: „Когато съдбата почука, ще отвориш ли вратата? АЗ ГО НАПРАВИХ.“

Основният двубой на UFC Vegas 112 е дългоочакваният сблъсък в категория муха между Манел Капе и Брандън Ройвал.

