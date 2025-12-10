Нефтохимик ще играе с тим от efbet Лига

Играещият в Югоизточна Трета лига отбор на Нефтохимик ще започне подготовката за пролетния дял първия понеделник на новата година на 5 януари и до подновяването на първенството ще изиграе шест контроли, обявиха от клуба. Подготовката ще премине изцяло в домашни условия, а стадионите за провеждане на контролните срещи ще се уточняват допълнително.

Пет от проверките са срещу третодивизионни състави, а една срещу елитния Берое. Началото на мачовете е на 17 януари срещу Ямбол, а седмица по-късно е срещата със Созопол. На 28 другия месец "шейховете" от Бургас ще срещнат Берое, вероятно на терен, който е на еднакво разстояние от двата града. Останалите три мача са на 31 януари със Загорец (Нова Загора), на 4 февруари с втория отбор на Черно море и на 7 февруари срещу лидера в Югоизточна Трета лига Несебър.

След изиграването на есенния дял от шампионата Нефтохимик е на 5-о място в първенството в Трета лига-Югоизток с 30 точки, на две от третия Левски (Карлово), но на цели 16 от лидера Несебър. Подновяването на първенството е планирано в уикенда 14-15 февруари, а бургазлии започват с домакинство на Атлетик (Куклен).