  • 10 дек 2025 | 04:11
  • 61
  • 0
Треньорът на Монако: Показахме какво сме способни

Наставникът на Монако Себастиан Поконьоли беше много доволен от победата на своя тим с 1:0 над Галатасарай в Шампионската лига. "Монегаските" стигнаха до успеха с попадение на Фоларин Балогун.

„Дали изпитвам облекчение? Не бих казал. Доволен съм от играта, но не съм изненадан. Този мач показа на какво сме способни. Гордея се с нас. Гордея се и с реакцията на Балогун“, заяви Поконьоли.

Той също така похвали футболистите, които са се появили от резервната скамейка.

Монако продължи пътя нагоре
Монако продължи пътя нагоре

„Играчите, които влязоха като смени, също се представиха добре. Показаха правилната нагласа. Много съм щастлив", изтъкна белгийският специалист.

"Феновете постоянно ни тласкаха напред и в края тяхната подкрепа много ни помогна", добави Поконьоли.

