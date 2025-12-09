Популярни
  Тодор Симов: Не бих казал, че резултатът е справедлив

Тодор Симов: Не бих казал, че резултатът е справедлив

  9 дек 2025 | 19:41
Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след равенството на своя тим с Монтана. Двата тима не се победиха и завършиха 0:0.

“Чак справедлив резултатът не бих казал, че е. Отборът на Монтана доста добре изигра мача. Ние, както обичайно, в такива мачове, когато противникът е в собствената си половина, изпитваме трудности. Ако бяхме вкарали ранен гол, мачът щеше да отиде в друга насока.

В такъв мач и какъвто беше подходът на Монтана червеният картон не даде огромно предимство на нас. Може би трябваше да сме малко по-настоятелни около наказателното поле. На момент не ни стига точното позициониране в наказателното поле.

Днес, като видите състава, с който започнахме, имахме двама вратари и един играч от миналата година. Повечето са от лятото. Има момент, в който трябва да се обиграят тези играчи. Като представяне, може да сме доволни донякъде, но аз съм максималист и футболистите искат всеки мач да печелим. Опитът и качеството им предразполага да търсим победа.

Доста различни са мачовете за Купата. Най-важното е да се възстановим физически и психически. Футболистите се ядосват след такъв мач. Ще починем първо и след това ще се подготвим за мача, който ще е труден. Има доста равностойни отбори. Дано стане празник на футбола в Добрич и ако можем, да ги отстраним”, заяви Симов.

