Разследват клубове и федерацията в Аржентина за пране на пари

  • 9 дек 2025 | 19:13
  • 513
  • 0
Много клубове, като и офисите на Аржентинската футболна федерация (AFA) са били претърсени във вторник във връзка с разследване заради подозрения за пране на пари, съобщи АФП, позовавайки се на източници от полицията. "За момента между 25 и 30 претърсвания са направени в футболни клубове и частни домове", обяви източникът.

Според същия източник аржентинското правосъдие разследва счетоводството на финансовата компания Sur Finanzas, която е спонсор на повечето клубове в страната, както и на националния отбор през 2024. Миналия месец срещу компанията, която е управлявана от бизнесмена Луис Вайехо, който е близък до президента на футболната федерация Клаудио Тапия, е подадена жалба от Главна дирекция данъци по подозрение за укриване на данъци на стойност близо половин милиард евро.

Според местните власти правосъдието се опитва да установи дали финансовата компания е действала, използвайки фиктивни фирми и е отпускала заеми на определени клубове в замяна за права на излъчване. Един от претърсваните клубове - Екскурсионистат, отрече всякакви "финансови и административни връзки" и Sur Finanzas. Претърсени са и други клубове от елитната дивизия, сред които са Расинг Клуб, Индепендиенте, Банфилд и Сан Лоренсо.  

