  3. Еди Хау: Отбор, който е победил Ман Сити, заслужава внимание, целта е да играем на елиминациите

  • 9 дек 2025 | 18:07
Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че досега е сравнително доволен от представянето на отбора в Шампионската лига. "Свраките" имат девет точки след първите пет кръга, а утре гостуват на Байер (Леверкузен), който победи Манчестър Сити на "Етихад" в предишния си мач в Шампионската лига.

"Сравнително доволен съм от представянето ни в Шампионската лига. В двете загуби, които допуснахме досега, не си тръгнахме с това, което заслужавахме.

Леверкузен е изключителен отбор, верен на своята идентичност, така че това ще бъде труден мач. Всеки отбор, който печели срещу Ман Сити, изисква внимание. Гледал съм ги в Бундеслигата, те са много силен отбор. Добри са в това да играят с гъвкава система, което ги прави много труден съперник.

Както и да се справим, целта е да достигнем фазата на елиминациите. Би било за предпочитане да продължим без плейофи, но отборите, срещу които трябва да се изправим, са в добра форма", заяви Хау на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago

