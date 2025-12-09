МОК ще следи изкъсо залозите по време на Зимната олимпиада, за да няма измами

Властите в Италия и организаторите на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо ще проследяват по колко и на какво се залага по време на Олимпиадата в опит да предотвратят уговарянето на срещи и манипулирането на резултати, съобщи Международният олимпийски комитет.

Игрите започват на 6 февруари, а в тях ще се включат повече от 3000 атлети от над 90 държави. Краят им е на 22 февруари.

От МОК съобщиха, че новосъздаденото Звено за почтеност ще предоставя бърза връзка между спортните дисциплинарни органи и италианските правоприлагащи органи, като ще започне работа още от 30 януари.

"Нарушенията на почтеността могат да приемат много форми, от манипулиране на конкуренцията до подкуп или неетично поведение от страна на акредитирани лица", заяви в изявление главният служител по етика на МОК Джузепе Делеонардис.

"Ако са замесени криминални елементи, ще работим с италианските власти, полицията и съдебната система, за да споделим всякаква съответна информация", добави той.

Една от ключовите задачи пред Звеното по почтеност ще бъде да предотврати уговарянето на мачове. Подобни групи МОК организира от Олимпийските игри в Лондон през 2012 година. За този период големи скандали с нерегламентирани залози не е имало, но пък имаше серия от допинг скандали.