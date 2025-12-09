Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. МОК ще следи изкъсо залозите по време на Зимната олимпиада, за да няма измами

МОК ще следи изкъсо залозите по време на Зимната олимпиада, за да няма измами

  • 9 дек 2025 | 15:57
  • 291
  • 0
МОК ще следи изкъсо залозите по време на Зимната олимпиада, за да няма измами

Властите в Италия и организаторите на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо ще проследяват по колко и на какво се залага по време на Олимпиадата в опит да предотвратят уговарянето на срещи и манипулирането на резултати, съобщи Международният олимпийски комитет.

Игрите започват на 6 февруари, а в тях ще се включат повече от 3000 атлети от над 90 държави. Краят им е на 22 февруари.

От МОК съобщиха, че новосъздаденото Звено за почтеност ще предоставя бърза връзка между спортните дисциплинарни органи и италианските правоприлагащи органи, като ще започне работа още от 30 януари.

"Нарушенията на почтеността могат да приемат много форми, от манипулиране на конкуренцията до подкуп или неетично поведение от страна на акредитирани лица", заяви в изявление главният служител по етика на МОК Джузепе Делеонардис.

"Ако са замесени криминални елементи, ще работим с италианските власти, полицията и съдебната система, за да споделим всякаква съответна информация", добави той.

Една от ключовите задачи пред Звеното по почтеност ще бъде да предотврати уговарянето на мачове. Подобни групи МОК организира от Олимпийските игри в Лондон през 2012 година. За този период големи скандали с нерегламентирани залози не е имало, но пък имаше серия от допинг скандали.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Организаторите на ЗОИ 2026 защитиха по-малкия размер на пързалката за хокей на лед

Организаторите на ЗОИ 2026 защитиха по-малкия размер на пързалката за хокей на лед

  • 9 дек 2025 | 12:36
  • 483
  • 0
Детройт оглави Атлантическата дивизия на НХЛ след убедителна победа над Ванкувър

Детройт оглави Атлантическата дивизия на НХЛ след убедителна победа над Ванкувър

  • 9 дек 2025 | 10:55
  • 580
  • 0
Калгари вкара седем гола на Бъфало

Калгари вкара седем гола на Бъфало

  • 9 дек 2025 | 09:59
  • 663
  • 0
Носителката на Световната купа Франциска Пройс е с коронавирус

Носителката на Световната купа Франциска Пройс е с коронавирус

  • 9 дек 2025 | 09:12
  • 497
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 9 дек 2025 | 08:39
  • 409
  • 0
Вашингтон Кепитълс загуби двама заради контузии

Вашингтон Кепитълс загуби двама заради контузии

  • 8 дек 2025 | 15:11
  • 952
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

  • 9 дек 2025 | 17:29
  • 1671
  • 0
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 3120
  • 1
По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

  • 9 дек 2025 | 16:51
  • 3423
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 76797
  • 33
Започна шестият кръг в Шампионската лига

Започна шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 17:25
  • 5960
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 11855
  • 6